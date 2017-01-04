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Антонио Конте: думаю, Венгера и Моуринью злит место, которое мы занимаем, а не график
Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал высказывания Арсена Венгера и Жозе Моуринью, что календарь чемпионата несправедлив, поскольку у "синих" есть больше пауз между турами в рождественский период.
"Думаю, их злит место, которое мы занимаем, а не график. Это нормально, и в Италии такое случается. Дело всегда в том, что ты на вершине. Я не составляю календарь. Преимущество – это на один день отдыха больше в сравнении с "Тоттенхэмом". Это преимущество, если хотим говорить о преимуществах. Но я рассматриваю в качестве преимуществ нечто иное.
В ходе сезона может случаться всякое. Бывает, что у команды есть какое-то преимущество. Но это точно не тот случай. До наступления рождественского периода мы провели три матча за шесть дней, встретившись с "Вест Бромвичем", "Сандерлендом" и "Кристал Пэлас". В тех обстоятельствах команда проявила хорошую физическую готовность.
Я предпочитаю, чтобы так и было, когда проходит несколько игр за небольшое количество дней, ведь ради этого мы и трудились усердно", – сказал итальянец.
Sports.ru
"Думаю, их злит место, которое мы занимаем, а не график. Это нормально, и в Италии такое случается. Дело всегда в том, что ты на вершине. Я не составляю календарь. Преимущество – это на один день отдыха больше в сравнении с "Тоттенхэмом". Это преимущество, если хотим говорить о преимуществах. Но я рассматриваю в качестве преимуществ нечто иное.
В ходе сезона может случаться всякое. Бывает, что у команды есть какое-то преимущество. Но это точно не тот случай. До наступления рождественского периода мы провели три матча за шесть дней, встретившись с "Вест Бромвичем", "Сандерлендом" и "Кристал Пэлас". В тех обстоятельствах команда проявила хорошую физическую готовность.
Я предпочитаю, чтобы так и было, когда проходит несколько игр за небольшое количество дней, ведь ради этого мы и трудились усердно", – сказал итальянец.
Sports.ru
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