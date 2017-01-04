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Врач ЦСКА: Еременко несколько раз в этом году проходил допинг–контроль и всегда был "чист"

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов заявил, что хавбек красно- синих Роман Еременко несколько раз проверялся на допинг в 2016 году.

"Еременко несколько раз в этом году проходил допинг–контроль, к нам и на базу несколько раз приезжали представители УЕФА и ФИФА – Рома всегда был "чист". Пройдет время, он сам все расскажет, а сейчас мы хотим его только поддержать. Надо, чтобы он поскорее отошел от этого и снова вернулся на поле. Надеемся, что апелляцию удовлетворят, и срок его отстранения сократят.

С такой ситуацией я столкнулся впервые в своей практике. Уверен, что этот случай единичный в ЦСКА, и такого в клубе больше не повторится. Современные тесты и анализы способны выявить кокаин. В среднем, этот вид наркотика выходит из организма не менее десяти дней, а то и больше", - цитирует Керимова ТАСС.
Теги: Еременко
Сегодня, 15:46
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