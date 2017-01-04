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"Манчестер Юнайтед" претендует на защитика "Реала" Пепе

Защитник "Реала" и сборной Португалии Пепе привлек к себе интерес из Китая и Англии, информирует Calciomercato.com.

33-летний футболисту поступило предложение от китайского клуба "Хэбэй Чайна Фортун", который готов платить ему 15 млн евро в год. Также на Пепе претендует "Манчестер Юнайтед".

Ранее наставник "Реала" Зинедин Зидан заявил, что хотел бы, чтобы Пепе остался в мадридском клубе.
Теги: Реал Пепе Манчестер Юнайтед
Сегодня, 15:55
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№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 16:12) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
В Китай!!!!!
Регистрация: 10.03.2012
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