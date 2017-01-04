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Марку Силва может стать новым наставником "Халл Сити"

Португалец Марку Силва может возглавить "Халл Сити", сообщает A Bola.

Специалист уже находится в Англии, где и должен подписать контракт с "тиграми". Напомним, "Халл Сити" отправил в отставку бывшего главного тренера команды Майка Фелана за неудовлетворительные результаты.
Теги: Халл Сити
Сегодня, 16:47
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