Моха досрочно возвращается в донецкий "Олимпик" из аренды

Испано-марокканский полузащитник Моха досрочно возвращается в донецкий "Олимпик", сообщает официальный сайт "Химнастика" из Таррагоны.



Моха выступал за "Химнастик" на правах годичной аренды.