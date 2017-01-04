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Моха досрочно возвращается в донецкий "Олимпик" из аренды

Испано-марокканский полузащитник Моха досрочно возвращается в донецкий "Олимпик", сообщает официальный сайт "Химнастика" из Таррагоны.

Моха выступал за "Химнастик" на правах годичной аренды.
Сегодня, 17:20
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