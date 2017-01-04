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Клеман Ленгль станет игроком "Севильи"

Защитник "Нанси" Клеман Ленгль продолжит карьеру в "Севилье", сообщает L`Equipe со ссылкой на французский клуб.

Трансфер футболиста состоится в ближайшее время. Контракт будет рассчитан на 4 года.
Теги: Нанси Севилья Трансферы
Сегодня, 18:07
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