Клеман Ленгль станет игроком "Севильи"

Защитник "Нанси" Клеман Ленгль продолжит карьеру в "Севилье", сообщает L`Equipe со ссылкой на французский клуб.



Трансфер футболиста состоится в ближайшее время. Контракт будет рассчитан на 4 года.