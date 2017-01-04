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Хуан Итурбе перешел в "Торино" до конца сезона

Полузащитник "Ромы" Хуан Итурбе продолжит карьеру в "Торино", сообщает пресс-служба туринского клуба.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с правом выкупа. Ранее сообщалось, что эта сумма может составить 12,5 миллиона евро.
Теги: Итурбе Рома Торино Трансферы
Сегодня, 18:14
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