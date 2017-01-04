Четыре болельщика "Челси" получили условные сроки за расизм

Четыре болельщика "Челси" получили условные сроки за расистское поведение в парижском метро, сообщает телеканал BBC.



В феврале 2015 года после матча Лиги чемпионов между "Челси" и французским ПСЖ фанаты английской команды в парижском метро скандировали расистские кричалки в адрес темнокожего пассажира.



Фанаты получили по одному году условно и должны выплатить 10 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.