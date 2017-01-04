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Четыре болельщика "Челси" получили условные сроки за расизм

Четыре болельщика "Челси" получили условные сроки за расистское поведение в парижском метро, сообщает телеканал BBC.

В феврале 2015 года после матча Лиги чемпионов между "Челси" и французским ПСЖ фанаты английской команды в парижском метро скандировали расистские кричалки в адрес темнокожего пассажира.

Фанаты получили по одному году условно и должны выплатить 10 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.
Теги: Челси
Сегодня, 18:19
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№2 Написал: Роман Ходовифа (Сегодня, 19:43) #
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Регистрация: 4.01.2017
№1 Написал: следующий (Сегодня, 18:36) #
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Болеет за:
«Челси»
фанаты английской команды в парижском метро скандировали расистские кричалки в адрес темнокожего пассажира.

Это той самой страны, которая кричит, что в России расизм
и надо отобрать ЧМ?
Регистрация: 14.12.2012
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