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Агент: Бакка не собирается покидать "Милан"

Футбольный агент Серхио Барила, представляющий интересы форварда "Милана" Карлоса Бакки заявил, что его клиент не собирается переезжать в Китай.

"Есть китайские клубы, которые заинтересованы в услугах Бакки, но он сам не собирается покидать команду. Карлос счастлив в "Милане". Он приехал сюда, чтобы играть и одерживать победы с клубом", - цитирует агента Football Italia
Теги: Бакка Милан
Сегодня, 18:27
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