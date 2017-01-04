Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Арсенал" заинтересован в услугах защитника из 7-го английского дивизиона

"Арсенал" заинтересован в услугах защитника Коэна Брамалла, который представляет клуб из 7-го дивизиона Англии "Хенсворд Таун", утверждает ESPN.

О трансфере игрока официально будет объявлено в конце текущей недели. Ожидается, что за переход игрока "канониры" выплатят 40 тысяч фунтов.
Теги: Арсенал Трансферы
Сегодня, 19:06
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Роман Ходовифа (Сегодня, 19:42) #
  • 0
  •  (0)
online

Ресурс с прогнозами на теннис. Информация с фиксированным исходом с первых уст. Скидки до 90% с бонус кодом " First". Сайт - wintennis.in
Регистрация: 4.01.2017
№1 Написал: ganstaleex (Сегодня, 19:11) #
  • 0
  •  (0)

Он так то защитник
Регистрация: 21.12.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.