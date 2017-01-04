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19:23
Евгений Савин: в истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработать (2)
Евгений Савин: в истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработать (2)
12:59
Иван Новосельцев: многие удивились, зачем это надо: "У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!" (видео) (11)
Иван Новосельцев: многие удивились, зачем это надо: "У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!" (видео) (11)
10:26
Хавьер Клементе: Роналду должен быть счастливым и гордиться статусом второго игрока в мире (3)
Хавьер Клементе: Роналду должен быть счастливым и гордиться статусом второго игрока в мире (3)
"Арсенал" заинтересован в услугах защитника из 7-го английского дивизиона
"Арсенал" заинтересован в услугах защитника Коэна Брамалла, который представляет клуб из 7-го дивизиона Англии "Хенсворд Таун", утверждает ESPN.
О трансфере игрока официально будет объявлено в конце текущей недели. Ожидается, что за переход игрока "канониры" выплатят 40 тысяч фунтов.
О трансфере игрока официально будет объявлено в конце текущей недели. Ожидается, что за переход игрока "канониры" выплатят 40 тысяч фунтов.
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