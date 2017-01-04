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Евгений Савин: в истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработать (2)
Евгений Савин: в истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработать (2)
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Иван Новосельцев: многие удивились, зачем это надо: "У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!" (видео) (11)
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Хавьер Клементе: Роналду должен быть счастливым и гордиться статусом второго игрока в мире (3)
Хавьер Клементе: Роналду должен быть счастливым и гордиться статусом второго игрока в мире (3)
Кристиан Бентеке травмировал плечо
Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке получил травму в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Суонси" (1:2), сообщает Sky Sports.
У футболиста диагностировано повреждение плеча. В ближайшее время игроку предстоит пройти более тщательное медобследование для установления сроков восстановления.
У футболиста диагностировано повреждение плеча. В ближайшее время игроку предстоит пройти более тщательное медобследование для установления сроков восстановления.
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