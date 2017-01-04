Кристиан Бентеке травмировал плечо

Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке получил травму в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Суонси" (1:2), сообщает Sky Sports.



У футболиста диагностировано повреждение плеча. В ближайшее время игроку предстоит пройти более тщательное медобследование для установления сроков восстановления.