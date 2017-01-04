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Кристиан Бентеке травмировал плечо

Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке получил травму в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Суонси" (1:2), сообщает Sky Sports.

У футболиста диагностировано повреждение плеча. В ближайшее время игроку предстоит пройти более тщательное медобследование для установления сроков восстановления.
Теги: Бентеке Кристал Пэлас
Сегодня, 19:27
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