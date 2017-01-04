"Шапекоэнсе" купит около 20 новых футболистов

"Шапекоэнсе" заключит контракты с 20 футболистами, чтобы восстановить команду после авиакатастрофы, в которой погибло 19 игроков и членов тренерского штаба.



"Ни один игрок в этом сезоне не будет использовать номера Фольмана, Нето и Рушеля. Мы ожидаем, что Рушель и Нето смогут вернуться и играть под своими номерами. К сожалению, Джексон Фольман не сможет играть, потому что ему ампутировали часть ноги, но, тем не менее, он сможет вернуться в клуб в другой роли", - цитирует директора клуба Руи Косту Inside the Games.