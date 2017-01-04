"Торино" выкупил у "Ромы" Яго Фальке за 6 млн евро

"Торино" выкупил у "Ромы" права на полузащитника Яго Фальке, который перешел в стан "гранатовых" на правах аренды минувшим летом, информирует официальный сайт "быков".



анее неоднократно сообщалось, что "волки" получат за футболиста 6 миллионов евро. Испанец присоединился к "Роме" в июле 2015 года, сыграв за римлян 27 поединков и отличившись три раза.