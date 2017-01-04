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"Торино" выкупил у "Ромы" Яго Фальке за 6 млн евро

"Торино" выкупил у "Ромы" права на полузащитника Яго Фальке, который перешел в стан "гранатовых" на правах аренды минувшим летом, информирует официальный сайт "быков".

анее неоднократно сообщалось, что "волки" получат за футболиста 6 миллионов евро. Испанец присоединился к "Роме" в июле 2015 года, сыграв за римлян 27 поединков и отличившись три раза.
Теги: Рома Торино Трансферы
Сегодня, 19:49
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№1 Написал: Роман Ходовифа (Сегодня, 20:14) #
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