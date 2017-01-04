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Тимоте Колодзейчак продолжит карьеру в менхенгладбахской "Боруссии"

Защитник "Севильи" Тимоте Колодзейчак в ближайшее время станет игроком менхенгладбахской "Боруссии", сообщает Deutsche Welle.

Футболист уже прошёл медобследование в немецком клубе и в скором времени подпишет контракт с командой.
Теги: Севилья Боруссия М Трансферы
Сегодня, 20:04
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№1 Написал: Роман Ходовифа (Сегодня, 20:12) #
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