Тимоте Колодзейчак продолжит карьеру в менхенгладбахской "Боруссии"

Защитник "Севильи" Тимоте Колодзейчак в ближайшее время станет игроком менхенгладбахской "Боруссии", сообщает Deutsche Welle.



Футболист уже прошёл медобследование в немецком клубе и в скором времени подпишет контракт с командой.