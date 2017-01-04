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Дрис Мертенс продлит контракт с "Наполи"

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс подпишет с клубом новый контракт, сообщает Voetbalkrant.

29-летний игрок рассчитывает на заключение контракта до 2020 года с заработной платой 2 млн евро в год. Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляет питерский "Зенит".

Мертенс стал игроком неаполитанского клуба в 2013 году.
Теги: Мертенс Наполи
Сегодня, 20:10
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№1 Написал: Роман Ходовифа (Сегодня, 20:21) #
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