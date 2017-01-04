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"Сток Сити" официально выкупил права на Ли Гранта

"Сток Сити" официально выкупил права на вратаря Ли Гранта у "Дерби Каунти", сообщает пресс-служба "гончаров".

34-летний Грант стал основным вратарем "Стока" после травмы Джека Батленда. Он был арендован летом 2016 года. "Дерби" согласился продать футболиста за 1,5 миллиона фунтов, контракт рассчитан на 2,5 года.
Теги: Сток Сити
Сегодня, 20:17
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№1 Написал: Роман Ходовифа (Сегодня, 20:23) #
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