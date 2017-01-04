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"Мидлсбро" приобрел у "Астон Виллы" Руди Жестеда

Нападающий "Астон Виллы" Руди Жестед продолжит карьеру в "Мидлсбро", информирует пресс-служба "речников".

Соглашение между клубом и футболистом рассчитанно до лета 2020 года. Трансфер игрока обошёлся "Мидлсбро" в 6 миллионов евро.
Теги: Мидлсбро Астон Вилла Трансферы
Сегодня, 20:51
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№1 Написал: Роман Ходовифа (Сегодня, 20:58) #
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