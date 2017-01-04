"Мидлсбро" приобрел у "Астон Виллы" Руди Жестеда

Нападающий "Астон Виллы" Руди Жестед продолжит карьеру в "Мидлсбро", информирует пресс-служба "речников".



Соглашение между клубом и футболистом рассчитанно до лета 2020 года. Трансфер игрока обошёлся "Мидлсбро" в 6 миллионов евро.