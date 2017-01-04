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Футбольная ассоциация Англии отменила красную карточку Софиана Фегули

Футбольная ассоциация Англии (FA) удовлетворила апелляцию "Вест Хэма", который обжаловал красную карточку полузащитника Софиана Фегули, которую он получил в игре с "МЮ", сообщает The Daily Mail.

Напомним, Фегули был удалЕн в первом тайме за фол против Фила Джонса. Алжирец сможет сыграть в матче 21-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас".
Теги: Вест Хэм Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:06
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(0)
№2 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 21:47) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
laughing ФА заметают следы? Типа, сделали нужный результат, накормили труп манков очередными дурнопахнущими тремя очками, а теперь - "ой, ошибочка вышла, извиняемся!" Или там такие идиоты что реально не соображают, сколько народу смотрело этот матч и всё прекрасно видело?


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008
№1 Написал: Роман Ходовифа (Сегодня, 21:19) #
  • -1
  •  (1)

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