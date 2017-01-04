Футбольная ассоциация Англии отменила красную карточку Софиана Фегули

Футбольная ассоциация Англии (FA) удовлетворила апелляцию "Вест Хэма", который обжаловал красную карточку полузащитника Софиана Фегули, которую он получил в игре с "МЮ", сообщает The Daily Mail.



Напомним, Фегули был удалЕн в первом тайме за фол против Фила Джонса. Алжирец сможет сыграть в матче 21-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас".