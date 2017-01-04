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Жоау Перейра перешел в "Трабзонспор"

Защитник лиссабонского "Спортинга" Жоау Перейра стал игроком "Трабзонспора", сообщает официальный сайт турецкой команды.

Подробности контракта футболиста и финансовые детали сделки не разглашаются.
Теги: Трабзонспор Трансферы Спортинг
Сегодня, 21:10
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№1 Написал: Роман Ходовифа (Сегодня, 21:21) #
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