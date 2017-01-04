Патрис Эвра может вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Ювентуса" Патрис Эвра может вернуться в Англию, утверждает The Mirror.



В услугах футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед" и лично наставник манкунианцев Жозе Моуринью. Ранее СМИ Италии распространили информацию о том, что француз хочет покинуть туринский клуб в зимнее трансферное окно.