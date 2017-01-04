Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Патрис Эвра может вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Ювентуса" Патрис Эвра может вернуться в Англию, утверждает The Mirror.

В услугах футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед" и лично наставник манкунианцев Жозе Моуринью. Ранее СМИ Италии распространили информацию о том, что француз хочет покинуть туринский клуб в зимнее трансферное окно.
Теги: Эвра Манчестер Юнайтед Ювентус Трансферы
Сегодня, 21:23
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.