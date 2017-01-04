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19:23
Евгений Савин: в истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработать (4)
Евгений Савин: в истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработать (4)
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Врач ЦСКА: Еременко несколько раз в этом году проходил допинг–контроль и всегда был "чист" (1)
Врач ЦСКА: Еременко несколько раз в этом году проходил допинг–контроль и всегда был "чист" (1)
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Иван Новосельцев: многие удивились, зачем это надо: "У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!" (видео) (13)
Иван Новосельцев: многие удивились, зачем это надо: "У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!" (видео) (13)
Эвер Банега может перебраться в Китай
Полузащитник "Интера" Эвер Банега получил несколько предложений из Китая, информирует Sportitalia.
Агент аргентинского футболиста заявил, что конкретные предложения сделали "Бэйцзин Гоань" и "Хэбэй Чайна Форчун".
В нынешнем сезоне аргентинец провёл в серии А 15 матчей и забил 2 мяча.
Агент аргентинского футболиста заявил, что конкретные предложения сделали "Бэйцзин Гоань" и "Хэбэй Чайна Форчун".
В нынешнем сезоне аргентинец провёл в серии А 15 матчей и забил 2 мяча.
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