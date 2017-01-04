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Эвер Банега может перебраться в Китай

Полузащитник "Интера" Эвер Банега получил несколько предложений из Китая, информирует Sportitalia.

Агент аргентинского футболиста заявил, что конкретные предложения сделали "Бэйцзин Гоань" и "Хэбэй Чайна Форчун".

В нынешнем сезоне аргентинец провёл в серии А 15 матчей и забил 2 мяча.
Теги: Банега Интер
Сегодня, 21:43
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