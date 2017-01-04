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Карлос Страндберг подписал контракт с "Брюгге"?

Форвард ЦСКА Карлос Страндберг подписал контракт с бельгийским "Брюгге", сообщает Sportbladet.

Контракт с 20-летним шведом рассчитан на 4,5 года. Иные детали сделки не разглашаются. Страндберг стал игроком ЦСКА в 2015 году.
Теги: Страндберг ЦСКА Брюгге Трансферы
Сегодня, 22:03
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№2 Написал: Butcher (Сегодня, 22:16) #
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Савелий,
чучело, читай: Клуб, основанный в 1891 году, является одним из старейших футбольных клубов Бельгии, а также одним из двух общепризнанных грандов национального первенства, действующим чемпионом Бельгии А раз чемпион, то играет в ЛЧ
Регистрация: 20.12.2015
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:12) #
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"Залечь на дно в Брюгге".((
Регистрация: 28.12.2015
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