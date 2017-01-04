Полузащитник "Чарльтона" перейдет в "Эвертон"

Полузащитник "Чарльтона" Адемола Лукман продолжит карьеру в "Эвертоне", утверждает Sky Sports.



Футболист уже прибыл в Ливерпуль, где должен пройти медобследование. Предполагается, что "ирискам" придётся выложить за игрока около 10 миллионов фунтов.