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Полузащитник "Чарльтона" перейдет в "Эвертон"

Полузащитник "Чарльтона" Адемола Лукман продолжит карьеру в "Эвертоне", утверждает Sky Sports.

Футболист уже прибыл в Ливерпуль, где должен пройти медобследование. Предполагается, что "ирискам" придётся выложить за игрока около 10 миллионов фунтов.
Теги: Эвертон Трансферы
Сегодня, 22:14
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