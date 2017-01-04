"Борнмут" оспорит удаление Саймона Фрэнсиса

"Борнмут" оспорит удаление защитника команды Саймона Фрэнсиса, сообщает SKy Sports.



"вишни" не согласны с решением главного арбитра встречи Майкла Оливера, который и судил матч чемпионата Англии против "Арсенала". Напомним, что арбитр удалил футболиста на 82-й минуте при счёте 3:0. Отмечается, что апелляция будет подана в ближайшее время.