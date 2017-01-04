Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Борнмут" оспорит удаление Саймона Фрэнсиса

"Борнмут" оспорит удаление защитника команды Саймона Фрэнсиса, сообщает SKy Sports.

"вишни" не согласны с решением главного арбитра встречи Майкла Оливера, который и судил матч чемпионата Англии против "Арсенала". Напомним, что арбитр удалил футболиста на 82-й минуте при счёте 3:0. Отмечается, что апелляция будет подана в ближайшее время.
Теги: Борнмут
Вчера, 22:30
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.