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"Бирмингем" готов заплатить 4 млн фунтов за Бакари Сако

"Бирмингем" готов купить полузащитника "Кристал Пэлас" Бакари Сако за 4 миллиона евро, сообщает talkSPORT.

В нынешнем розыгрыше АПЛ француз сыграл всего три матча. "Бирмингем", который выступает в чемпионшипе, готов предложить Сако постоянную игровую практику.
Теги: Бирмингем Кристал Пэлас Трансферы
Вчера, 22:31
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