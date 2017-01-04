"Бирмингем" готов заплатить 4 млн фунтов за Бакари Сако

"Бирмингем" готов купить полузащитника "Кристал Пэлас" Бакари Сако за 4 миллиона евро, сообщает talkSPORT.



В нынешнем розыгрыше АПЛ француз сыграл всего три матча. "Бирмингем", который выступает в чемпионшипе, готов предложить Сако постоянную игровую практику.