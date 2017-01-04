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ЦСКА интересуется 20-летним хавбеком из Бразилии

Полузащитник "Васку да Гама" Матеус Индио может перебраться в ЦСКА, сообщает A Bola.

В нынешнем сезоне 20-летний бразилец на правах аренды выступает за португальский "Эшторил", в составе которого играет экс-нападающий ЦСКА Константин Базелюк. Матеус Индио в нынешнем сезоне провёл 14 матчей и забил 3 мяча. Сумма трансфера может составить 500 тысяч евро.
Теги: ЦСКА Трансферы
Вчера, 22:50
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№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 00:32) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Вместо чтоб своим ход давать интересуются... Давай ещё одного Витинью или Странберга возьмём, а Фёдора на лавочку.
Регистрация: 10.10.2006
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