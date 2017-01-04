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"Реал Сосьедад" обыграл "Вильярреал" в Кубке Испании

"Реал Сосьедад" принимал на своём поле "Вильярреал" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

Кубок Испании

1/8 финала

Первые матчи

"Алькоркон" – "Кордоба" - 0:0

"Алькоркон": Хименес, Бельвис, Вега, Нелсон, Эльхесабаль, Агуса, Иви, Тропи (Торибио, 67), Рей, Перес (Саму, 77), Родригес (Плано, 67).

"Кордоба": Кешек, Гильермо Доносо (Серда, 62), Каро, де лос Рейес, Кабальеро (Монтерде, 79), Регаль, Альфаро, Лусо, Рамос, Пьоваккари (Риос, 75), Галан.

"Реал Сосьедад" – "Вильярреал" - 3:1

Голы: Виллиан, 17 (1:0); Вела, 33 (2:0); Ойарсабаль, 72 (3:0); Тригерос, 77 (3:1).

"Реал Сосьедад": Рульи, Сальдуа, Гонсалес, Мартинес, Берчиче, Ильярраменди, Сурутуса (Гранеро, 82), Ойарсабаль, Прието, Вела (Каналес, 62), Виллиан Жозе (Хуанми, 76).

"Вильярреал": Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Хосе Анхель, Мусаккьо, Родри Эрнандес, Дос Сантос (Кастильехо, 76), Сориано, Тригерос, Сансоне, Пато (Борре, 82).
Теги: Реал Сосьедад Вильярреал
Вчера, 23:07
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