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Хольгер Бадштубер может продолжить карьеру в "Гамбурге"

Защитник "Баварии" Хольгер Бадштубер может перебраться в "Гамбург", сообщает Bild.

В текущем сезоне игрок принял участие только в одном матче. Срок действия контракта футболиста с "Баварией" истекает летом этого года.
Теги: Бавария Гамбург Трансферы
Вчера, 23:50
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№2 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 00:10) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
вот как одна травма может повлиять на карьеру игрока...
теперь, как я понял, у него частенько рецидивы еще

Во-вот. ( А перед травмой то, добротный футбол показывал.
Регистрация: 8.08.2016
№1 Написал: tiki Москва (Вчера, 23:51) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
вот как одна травма может повлиять на карьеру игрока...
теперь, как я понял, у него частенько рецидивы еще


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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