Хольгер Бадштубер может продолжить карьеру в "Гамбурге"

Защитник "Баварии" Хольгер Бадштубер может перебраться в "Гамбург", сообщает Bild.



В текущем сезоне игрок принял участие только в одном матче. Срок действия контракта футболиста с "Баварией" истекает летом этого года.