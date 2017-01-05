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Дмитрий Тарасов поддержал бойца ММА Расула Мирзаева (фото)

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов поддержал бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева, который восстанавливается в больнице после нападения на него неизвестных.

"24 часа на связи!!! Выздоравливай, Расул", - написал Тарасов в Инстаграме.

Дмитрий Тарасов поддержал бойца ММА Расула Мирзаева (фото)
Теги: Тарасов
Сегодня, 00:30
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