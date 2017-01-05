Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Агент: информация о том, что Ломбертс точно останется в "Зените", неверна

Агент Сантуш Верхулст, представляющий интересы защитника "Зенита" Николаса Ломбертса, опроверг информацию, что его клиент обязательно останется в петербургском клубе.

"Сейчас нет никаких новостей, ситуация не изменилась. Бельгийские СМИ написали, что Николас, скорее всего, останется в Петербурге? Это сенсация, что они сделали такую новость. Но это неправда. Мы не знаем, откуда они достали такую информацию.

Ломбертс просил руководителей "Зенита" отпустить его зимой в другой клуб. Больше он ни о чём не просил. Мы просто ждём, получит ли клуб устраивающее предложение, и посмотрим, появится ли возможность уйти. Сейчас нет никаких предложений, переговоров и каких-то решений.

Контактировал ли со мной или "Зенитом" другие клубы? Они запрашивали финансовые условия, но в начале января рано говорить о чём-то конкретном. Нужно подождать. Ломбертс поедет на первые сборы "Зенита" и примет в них участие", - цитирует Верхулста "Советский спорт".
Теги: Ломбертс Зенит
Сегодня, 00:35
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 01:43) #
  • -3
  •  (3)

беги!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.