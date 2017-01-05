«Челси» не при деле. Третий подряд дубль Делле Алли заканчивает суперсерию Конте

Чемпионат Англии



20 тур



"Тоттенхэм" - "Челси" 2:0

Голы: Алли, 45+1, 55

Когда-то это должно было закончиться: «Челси» победил во вроде бы как самой конкурентной лиге мира 13 раз подряд, но ничего не смог поделать с навесами Кристиана Эриксена и ударами Делле Алли, который забил 7 мячей в последних 4-х матчах!рассказывает о матче, который вы могли проспать или просмотреть из-за хоккейного молодёжного полуфинала.Схемы с тремя центральными защитниками были совсем не популярны в Англии, но Антонио Конте, похоже, подсадит остров на них. Сегодня и Почеттино решил сыграть в 3 центрдэфа. Не эксклюзивно под «Челси» – он уже пробовал такой вариант с «Арсеналом» и «Уотфордом», пробовал довольно успешно, потому решение выйти с таким рисунком читалось.Матч начался с нескольких взаимных ошибок, настраивавших на весёлый лад: Матич выводил Азара почти 1 на 1, пока Вертонген спал и портил офсайдную ловушку, а Дембеле в одиночку дотаскивал мяч до чужой штрафной и делал острейшую передачу на Кейна. Впрочем, началом каких-то тенденций эти моменты, связанные со стартовой невнимательностью, не стали: в дальнейшем игра стала развиваться в очень плотном ключе с кучей ошибок там, где их допускать можно, и без них там, где оплошать уже нельзя.«Тоттенхэм» традиционно активно использует своих скоростных латералей, но сегодня, когда в центре обороны располагались 3 человека, Роуз с Уокером были обязаны особенно активничать. Получалось это только у Дэнни, но тому Мозес с Педро сразу же стали делать агрессивный нигерийско-испанский массаж ног, что не могло не сказать на активности Роуза. Закупорить другой фланг удалось и более гуманными методами.Одним из самых ярких моментов 1-го тайма стало выяснение отношений между двумя партнёрами, которое завело «Челси». Диего Коста после недопонимания с Педро устроил тому разбор полётов и вёл его где-то минуту. Гости стали атаковать чаще, но не лучше. Однако нельзя было сказать, что по сути игры «Тоттенхэм» превосходил соперника.Для обеих команд сегодня было характерно стремление отнять мяч у соперника на чужой половине поля. «Челси» из-за глубокого расположение прессинговал меньше, но тоже не раз и не два заставлял опорников и защитников «Тоттенхэма» терять мяч. Другое дело, что некачественные действия команд в быстрой атаке и большое количество защитников позволяли избегать больших неприятностей даже после потери мяча в 30 метрах от ворот.Очевидно, что приоритетом «Челси» на 1-й тайм был ноль сзади. И в этом разрезе «Челси» было за что похвалить. «Тоттенхэм» чаще владел мячом, играл «первым номером», но не подобрал абсолютно никаких ключей к обороне «Челси», не нашёл ни одной уязвимой зоны, не отыскал никаких свободных пространств, не извлёк никакой пользы из подчас успешного высокого прессинга. Тем забавнее смотрелось случившееся в добавленное время: посреди царства дисциплины и концентрации имени Конте оказался совершенно одинокий Делле Алли – «Челси» впервые в сезоне пропустил после удара головой.«Челси» начал 2-й тайм активно и заставил «шпор» попереживать, но снял напряжение смачным ударом по лбу граблями. Вы не поверите, но второй гол сделали вообще все те же лица: Эриксен снова получил мяч от Уокера, опять навесил на Алли, который во второй раз в окружении всё тех же Мозеса и Аспиликуэты забил головой. Расположение декораций чуть поменялось, но актёрский состав остался абсолютно неизменен. Правда, ещё добавился Куртуа, напугавший попыткой выхода только своих защитников.Довести матч до победы было делом если не техники, то настроя и концентрации, с которой у «Тоттенхэма» сегодня проблем не возникло. Сегодня «Челси» выглядел не свежо и словно был готов к тому, что серия прервётся. После второго гола Алли команда Конте с этим почти что смирились, так и не приблизившись к голу. Что, впрочем, нормально – такие единичные неудачи неизбежны. И случаться они должны куда чаще, чем сейчас у «Челси». Потому я бы не стал делать какие-то выводы кроме того, что прямо сейчас «Челси» устал побеждать. Однако Конте сделает всё, чтобы отдых продлился недолго.А Дэниэл Леви сделает всё, чтобы Делле Алли стал дороже Поля Погба. Судя по первым матчам «шпор» в 2017-м, год петуха вполне может стать их годом...Льорис - Вертонген, Роуз, Уокер, Алдервейрелд - Ваньяма, Дайер, Алли (Сиссоко, 86), Дембеле, (Уинкс, 74), Эриксен - Кейн (Сон, 92).Куртуа - Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, (Виллиан, 66), Аспиликуэта - Канте (Фабрегас, 79), Мозес (Батшуайи, 85), Педро, Матич, Азар - Диего Коста.Педро, 18, Кэхилл, 38, Ваньяма, 41, Алли, 44