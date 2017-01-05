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"Тоттенхэм" прервал 13-матчевую победную серию "Челси"

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" остановил лидера турнира "Челси" и поднялся на 4-е место в турнирной таблице, обогнав "Арсенал".

Чемпионат Англии. 20 тур

"Тоттенхэм" - "Челси" - 2:0

Голы: Алли, 44, 55

"Тоттенхэм": Льорис - Вертонген, Роуз, Уокер, Алдервейрелд - Ваньяма, Дайер, Алли (Сиссоко, 86), Дембеле, (Уинкс, 74), Эриксен - Кейн (Сон, 92).

"Челси": Куртуа - Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, (Виллиан, 66), Аспиликуэта - Канте (Фабрегас, 79), Мозес (Батшуайи, 85), Педро, Матич, Азар - Диего Коста.

Предупреждения: Педро, 18, Кэхилл, 38, Ваньяма, 41, Алли, 44.
Теги: Тоттенхэм Челси
Сегодня, 00:53
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(2)
№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 01:06) #
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  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Всякая серия рано или поздно заканчивается....
Регистрация: 27.07.2013
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