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Доменико Кришито интересен "Марселю"

"Марсель" проявляет заинтересованность в услугах защитника "Зенита" Доменико Кришито, информирует Footmercato.

Сообщается, что питерцы выставили цену за 30-летнего итальянца в размере € 12 млн. Помимо Кришито французский клуб заинтересован в приобретении бразильского полузащитника "Шахтера" Бернарда.
Теги: Кришито Зенит Марсель
Сегодня, 01:03
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