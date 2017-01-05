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"Реал" без Криштиану Роналду разгромил "Севилью" в Кубке Испании

"Реал" разгромил "Севилью" в первом матче 1/8 Кубка Испании. Ответный матч пройдет 12 января.

Кубок Испании. 1/8 финала

"Реал Мадрид" - "Севилья" - 3:0

Голы: Родригес, 11, Варан, 29, Родригес, 44

"Реал Мадрид": Касилья, Карвахаль, Марсело, Варан, Начо, Касемиро, Модрич, Кроос, Родригес (Данило, 79), Асенсио (Иско, 67), Мората (Мариано, 83)

"Севилья": Рико, Мариано, Эскудеро, Меркадо, Рами, Н'Зонзи, Витоло, Иборра (Краневиттер, 59), Корреа (Бен-Йедер, 82), Гансо (Сарабия, 46), Насри

Предупреждения: Иборра, 24, Гансо, 26, Марсело, 42, Карвахаль, 42, Меркадо, 43, Витоло, 83.
Теги: Реал Севилья
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