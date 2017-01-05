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"Уотфорд" хочет взять в аренду Кейсуке Хонду

Полузащитник "Милана" Кейсуке Хонда может продолжить карьеру в "Уотфорде", сообщает Football Italia.

Клуб, который возглавляет итальянский специалист Вальтер Маццарри, намерен взять 30-летнего японца в аренду до конца сезона.

Ранее сообщалось об интересе к бывшему футболисту ЦСКА со стороны клубов MLS и чемпионата Китая, однако сам Хонда хочет остаться в Европе, чтобы не потерять место в сборной.

СЭ
Теги: Хонда Уотфорд
Сегодня, 01:40
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