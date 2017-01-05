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Анте Пульич: я в "Томи" с июля и зарплату еще не получал

Защитник "Томи" Анте Пульич рассказал хорватским СМИ о сложной финансовой ситуации в российской команде.

"Я перешёл в "Томь" в июле, и с тех пор не получал зарплату. Когда приехал в Томск, игроки получали деньги по задолженностям за май и июнь, но после этого выплат больше так и не было. Не сказал бы, что русская лига находится в кризисе. Случай в Томске – единичный. По крайней мере, в 13-14 клубах высшей лиги исправно платят зарплату.

Не могу сказать ничего плохого против самого Томска, хотя это и не какой-то мегаполис. Сначала для меня всё было немного странным, но потом привык и жизнь там стала нравится", - цитирует Пульича "Чемпионат" со ссылкой на Sportske Novosti.

Ранее генеральный директор "Томи" Руслан Киселёв сообщил, что сейчас у клуба нет возможности оплатить операцию Пульичу, который по информации СМИ собирается судиться с клубом, если не дождётся от него оплаты операции на крестообразных связках.
Теги: Томь
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