Антонио Конте: "Тоттенхэм" способен до конца бороться за титул

Главный тренер "Челси" Антонио Конте дал оценку матчу против "Тоттенхэма" (0:2) в рамках 20-го тура АПЛ.



"Поражение не стало для нас неожиданностью. Сегодня была равная игра. "Тоттенхэму" удалось забить "гол в раздевалку", а затем соперник выбрал удачное время для второго гола.



Очень жаль, что наша победная серия прервалась. У "Тоттенхэма" сильная команда, которой по силам до последнего бороться за титул. Мы лидирует в турнирной таблице, потому что много работаем. В премьер-лиге нужно постоянно продолжать трудиться", - цитирует Конте ВВС Sport.