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"Шахтер" подтвердил уход Александра Караваева в "Фенербахче"

Донецкий "Шахтер" на своем официальном сайте подтвердил, что полузащитник Александр Караваев отправляется в аренду в "Фенербахче".

Турецкий клуб в ближайшее время должен объявить об аренде полузащитника. За полгода футболист заработает в Турции 500 тысяч евро. Опция выкупа Караваева не будет предусмотрена.
Теги: Шахтер Фенербахче
Сегодня, 02:50
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