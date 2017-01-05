"Маккаби" и Шота Арвеладзе расстались по обоюдному согласию сторон

Главный тренер "Маккаби" из Тель-Авива Шота Арвеладзе расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт клуба.



"Хотелось бы поблагодарить всех: тренерский штаб, игроков и болельщиков. Благодарю их за время, проведенное в клубе. "Маккаби" навсегда останется в моем сердце", - сказал Арвеладзе.



Грузинский специалист работал в израильском клубе с июня 2016 года.