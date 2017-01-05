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"Челси" не согласился отпустить Диего Косту в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" за 80 млн фунтов

"Тяньцзинь Цюаньцзянь", в который недавно перешел хавбек "Зенита" Аксель Витсель, не смог договориться о покупке форварда "Челси" Диего Косты, утверждает Tuttomercatoweb.

Сообщается, что китайский клуб был готов заплатить за футболиста 80 миллионов фунтов, но лондонский клуб ответил отказом. Переговоры с "Тяньцзинь Цюаньцзянь" могут возобновиться в июне.
Теги: Диего Коста Челси
Сегодня, 08:35
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