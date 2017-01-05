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Зинедин Зидан: первый тайм "Реал" сыграл шикарно, почти идеально

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал свою оценку крупной победе над "Севильей" (3:0) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

Рад победе, мы выдали отличную игру, особенно в первом тайме. Забили быстрый гол, и это добавило нам сил. Я доволен исходом, хотя нам было нелегко. Однако первый тайм мы сыграли шикарно, почти идеально.

Судьба противостояния пока не решена, впереди ответный матч. Счет 3:0 ничего не гарантирует. В Севилье нужно будет снова показать свой футбол.

Будет ли Роналду чаще предоставляться отдых? Нет-нет, вовсе нет", – цитирует Зидана Football Espana.
Теги: Зидан Реал
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