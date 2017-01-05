Патрис Эвра: только моя обезьяна знает, что будет дальше

Защитник "Ювентуса" Патрис Эвра прокомментировал слухи в СМИ о том, что он может вскоре вернуться в "Манчестер Юнайтед"."Только моя обезьяна знает, что будет дальше. Я люблю эту игру. А-ха-ха-ха", - написал французский защитник в Инстаграме.