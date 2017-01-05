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Патрис Эвра: только моя обезьяна знает, что будет дальше

Защитник "Ювентуса" Патрис Эвра прокомментировал слухи в СМИ о том, что он может вскоре вернуться в "Манчестер Юнайтед".

"Только моя обезьяна знает, что будет дальше. Я люблю эту игру. А-ха-ха-ха", - написал французский защитник в Инстаграме.

Патрис Эвра: только моя обезьяна знает, что будет дальше
Теги: Эвра Манчестер Юнайтед
Сегодня, 08:44
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(1)
№3 Написал: ubica (Сегодня, 09:27) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Обычно своего малыша называют...Масик,младший брат,....кто-то называет-одноглазым змеем,одноглазым драконом...А темненькие видишь как...Обезьяной!! laughing


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Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№2 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 09:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот где Витинье застрял


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№1 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 09:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
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