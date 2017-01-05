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Хамес Родригес: я останусь в "Реале", хочу помогать команде, когда выпадает возможность

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес, забивший два гола в матче 1/8 финала Кубка Испании с "Севильей" (3:0), сообщил, что не покинет мадридский клуб в январе.

"Результат отличный, но судьба противостояния еще не решена. В ответном матче мы должны сохранить концентрацию и сыграть так же интенсивно.

Начался новый год, и я останусь в "Реале". В нашей команде все хотят играть и все проходят через трудности. Моя цель - хорошо играть, когда мне предоставляется такая возможность. Хочу помогать команде, забивать голы, как сделал это сегодня", - цитирует Хамеса Marca.
Теги: Хамес Родригес Реал
Сегодня, 08:50
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