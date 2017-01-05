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"Реал" не согласен отдавать "Ювентусу" Крооса или Модрича в обмен на Дибалу

"Реал" не согласен отдавать "Ювентусу" в рамках сделки по трансферу аргентинского форварда Пауло Дибалы за 77 миллионов фунтов Луку Модрича или Тони Крооса, сообщает Sun.

Ранее в СМИ появилась информация, что Дибала согласился на переход в "Реал". Сообщается, что "Реал" предложил "Ювентусу" 77 миллионов фунтов и нападающего Альваро Морату, но в туринском клубе потребовали от мадридцев внести в сделку либо Луку Модрича, либо Тони Крооса. Подобное предложение туринского клуба было отвергнуто "Реалом".

Р-Спорт
Теги: Реал Дибала Ювентус
Сегодня, 09:28
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