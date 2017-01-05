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Евгений Селезнев: игра "Карабюкспора" меня удивила, поверьте, я чуть-чуть разбираюсь в футболе

Новичок "Карабюкспора" Евгений Селезнёв прокомментировал свой переход в турецкий клуб.

"Игра "Карабюкспора" меня удивила. Поверьте, я разбираюсь в футболе, чуть-чуть. Странно, что они находятся на таком месте.

Передать что-то болельщикам? Можно передать, чтобы они нас поддерживали хорошо. Знаю, что в Турции особенная поддержка у каждой команды, и я хочу это прочувствовать на себе. Это действительно интересно", - цитирует Селезнёва официальный сайт клуба.

Теги: Селезнев
Сегодня, 09:37
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