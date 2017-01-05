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Будущее Рязанцева, Могилевца и Ломбертса в "Зените" находится под вопросом

"Зенит" зимой могут покинуть несколько игроков, передает "BobSoccer".

Сообщается, что под вопросом будущее в петербургском клубе полузащитников Александра Рязанцева и Павла Могилевца. К восстановившемуся после травмы Рязанцеву проявляют интерес сразу несколько российских клубов.

Перспективы бельгийца Николаса Ломбертса зависят от решения "Зенита" по новому центральному защитнику. Кроме того, решается вопрос о дальнейшей судьбе Александра Васютина и Алексея Евсеева, у которого летом заканчивается контракт.
Теги: Зенит Рязанцев Могилевец Ломбертс
Сегодня, 09:57
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(2)
№10 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:39) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Факел»
Под амбиции Зенита не подходят. Лучше наигрывать Джорджевича с Йовановичем для сборных Черногории и Сербии чем россиян для нашей сборной


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№9 Написал: скептик (Сегодня, 11:28) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
yura,
Справедливости ради, надо сказать ,что Могилевец не по своей воле вернулся в Зенит .Он прямо заявлял . что хочет работать с Бердыевым , но его против воли вернули из аренды
Регистрация: 26.11.2016
№8 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 11:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Еще бы Файзулина куда-нибудь пристроить... smirk


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№7 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 11:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
В Китай -вместо Диего Косты их!!!
Регистрация: 15.03.2009
№6 Написал: yura (Сегодня, 10:47) #
  • +2
  •  (4)

На хрена они нужны в РОСТОВЕ, захотели больших и легких денег,пусть теперь играют в топ клубе т.е. Зенит.
Регистрация: 23.06.2016
№5 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 10:38) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Могилевца и Новосельцева в аренду в Ростов!
Регистрация: 30.11.2015
№4 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 10:36) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Рязанцева и Могилевца просто похоронили бомжы.

Летом - вторая серия "Куда сгружать Новосельцева, Шатова, Лодыгина и Топорена с Дзюбой" smile Раньше хоть помойкой были, теперь вообще - кладбище


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:29) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Рязанцева и Могилевца просто похоронили бомжы.
Но зато парни заработали. Хоть русские и то хорошо.
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: perekos Самара (Сегодня, 10:28) #
  • +4
  •  (8)

отрезанцев идиот! не видел что произошло с Бухаровым? денег им все мало...лунев новосельцев цаллагов...2х из 3 сгноят на лавке . а может и всех твоих
кладбище а не команда.


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Muller-Hahn: ко-ко-ко
Регистрация: 10.08.2012
№1 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 10:18) #
  • +3
  •  (5)

Да отпустите вы их что мариновать ....
Регистрация: 3.02.2015
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