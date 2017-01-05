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Агент Луиса Адриано: "Милан" - это прошлое, теперь сконцентрированы на "Спартаке"

Агент Жилмар Велоз, представляющий интересы форварда Луиса Адриано, высказался, почему было принято решение согласиться на переход в "Спартак".

"Луис сначала не хотел уходить, но в "Милане" он не нашел своего места, а для футболиста важна игровая практика.

Каррера - отличный тренер, который уважает своих игроков. Поэтому Адриано и выбрал "Спартак". Надеемся на совместные победы, как это было с Луческу в "Шахтере". "Милан" - это прошлое, теперь мы сконцентрированы на "Спартаке", - передает слова агента Tuttomercatoweb.
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 10:22
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(5)
№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:59) #
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Цитата: syamtomov
А какой же должен быть "необычный" нападающий в Спартаке?

да не с нападенцем тема закрыта, какой есть, терь только сок выжимать,а хотелось бы еще звезду, хоть в любую линию, но звезду blush

Цитата: syamtomov
Зе Луиш вообще из Кабо-Верде: её многие и на глобусе не найдут!

раньше вроде называлсч "мыс доброй надежды", на слуху был blush
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:53) #
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Цитата: syamtomov
Зе Луиш вообще из Кабо-Верде: её многие и на глобусе не найдут!

Я тоже не нашел - ну нет ее на глобусе. Нашел на карте.

Цитата: афанасий
В плюсе только Фернандо, Промес, Зе Луиш, Зобнин и Глушаков - практически пол команды, что весьма не плохо

Как минимум, - еще Кутепов с Ещенко. И обязательно Ребров. Последний просто на пике формы. Физической. И на грани формы психологической. Всем нам пусть будет в помощь Селихов
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 11:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
при такой личке надо сконцентрироваться


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№7 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:48) #
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: Lord_Vik
Посмотрим. При Каррере еще никто откровенно не деградировал.

Таски, Макеев, Ромуло, Мельгарехо продолжили крутое пике деградации. А Боккетти, Попов, Комбаров явно далеки от своих лучших кондиций.
Да и молодежь Мелкадзе, Пуцко, Зуев, Давыдов, Тимофеев, Кутин не имея возможности играть в основе остановились в развитии, а для молодого игрока это равно деградации.
В плюсе только Фернандо, Промес, Зе Луиш, Зобнин и Глушаков - практически пол команды, что весьма не плохо


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№6 Написал: shooter РОССИЯ (Сегодня, 11:43) #
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Все высказывания в межсезонье
Это полнейший абсурд,начнется
чемпионат там и посмотрим.
Регистрация: 27.09.2015
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:37) #
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Цитата: 4 звезды
типа, обычный нападенец, хотелось бы игрока очень сильного...


А какой же должен быть "необычный" нападающий в Спартаке?
Квадратный, что ли? blush
Пройдёт предсезонку у Карреры, пообвыкнется, а там посмотрим, "какой он Сухов". smirk

Зе Луиш вообще из Кабо-Верде: её многие и на глобусе не найдут! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:29) #
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типа, обычный нападенец, хотелось бы игрока очень сильного...
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:03) #
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Цитата: Lord_Vik
А из бревна Зе Луиша даже футболиста сделал.

Ну, положим, Зе Луиш бревном не был. smirk
Когда он пришёл в Спартак и стал выходить в стартовом составе, то многие вой подняли, дескать, что за нападающего к нам взяли: из десяти примерно острых моментов, только один-два в створ ворот у него летело.
А я уже тогда писал, чтобы ВНИМАТЕЛЬНЕЕ к его игре присмотрелись.
Ведь ГЛАВНОЕ достоинство нападающего в том и состоит, чтобы ПРОЧУВСТВОВАТЬ ситуацию у ворот соперника, вовремя открыться, получить пас или самому оторваться от защитников и нанести удар, а что касается "прицела", то Зе его подправит при том старании и той агрессивности, в хорошем смысле, действий, которые он проявлял на поле.
Техника у него и физическая готовность всегда были на уровне.
Прав я оказался!
Сейчас на Зе Луиша спартачи только что не молятся! blush
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:31) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрим. При Каррере еще никто откровенно не деградировал.
А из бревна Зе Луиша даже футболиста сделал.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 10:30) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну-ну... поглядим. Максимка рас..здяев не чествует.
Регистрация: 18.02.2012
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