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"Ювентус" готов заплатить требуемые 80 миллионов евро за Марко Верратти
"Ювентус" по окончании сезона намерен приобрести полузащитника "ПСЖ" Марко Верратти, на которого также претендуют "Челси", "Бавария" и "Интер".
За 24-летнего игрока сборной Италии туринцы готовы заплатить требуемые 80 миллионов евро, передает "Sports.ru" со ссылкой на Corriere dello Sport.
Однако трансфер осложняется напряженными отношениями между "Ювентусом" и "ПСЖ" после того, как в 2014 году хавбек Кингсли Коман со скандалом сменил французский клуб на итальянский. А прошлым летом парижане не захотели уступать "Ювентусу" в переговорах по Блезу Матюиди.
За 24-летнего игрока сборной Италии туринцы готовы заплатить требуемые 80 миллионов евро, передает "Sports.ru" со ссылкой на Corriere dello Sport.
Однако трансфер осложняется напряженными отношениями между "Ювентусом" и "ПСЖ" после того, как в 2014 году хавбек Кингсли Коман со скандалом сменил французский клуб на итальянский. А прошлым летом парижане не захотели уступать "Ювентусу" в переговорах по Блезу Матюиди.
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