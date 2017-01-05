В Белоруссии бывший глава департамента судейства получил 5 лет тюрьмы за взятки

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола Андрей Жуков получил пять лет лишения свободы за взятки и злоупотребление служебным положением.По итогам рассмотрения уголовного дела суд согласился с государственным обвинителем, который запросил для бывшего главы департамента БФФ наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Жукову было предъявлено обвинение в получении взяток и превышении власти или служебных полномочий.В результате следственных мероприятий было установлено, что, находясь в должности директора департамента судейства и инспектирования БФФ, Жуков с октября 2014-го по июнь 2016 года за вознаграждение решал вопросы о назначении судей на матчи первой и высшей лиги футбольного чемпионата страны. Следствием было установлены факты неоднократного получения взяток, размер которых составлял каждый раз от 100 до 200 долларов США.До вынесения судебного приговора бывший чиновник футбольной федерации находился под стражей. Белорусская федерация футбола объявила экс-главу департамента судейства персоной нон-грата, и он больше не сможет заниматься футбольной деятельностью.