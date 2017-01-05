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Валерий Рейнгольд: Гончаренко опрометчиво возглавил ЦСКА. Чем и как он будет играть?

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд считает, что тренер Виктор Гончаренко совершил рискованный поступок, согласившись перейти из "Уфы" в ЦСКА.

"Гончаренко поступил очень опрометчиво, возглавив ЦСКА. Я ему от всей души желаю успеха. Но он вошел в горящий дом, который того и гляди обрушится.

В ЦСКА ничего нет на данный момент. Это в "Уфе" могут сказать: "Ты главное иди не в зоне вылета и все будет в порядке". В ЦСКА другие задачи – чемпионство. Чем и как он будет играть?

Он вернул Васина в ЦСКА. Но Васин хорош в "Уфе". В ЦСКА на него ляжет совсем другая нагрузка, а скорости у него нет. Значит, нужны игроки сильнее. В данный момент, Васин – не хуже Березуцкого и Игнашевича. Но только лишь. И этого мало. Значит, дыра в обороне останется.

Неприятно было смотреть, как армейцев "раздевали" в Лиге чемпионов. Нельзя играть до тех пор, пока пятки не стерлись", - цитирует Рейнгольда "Советский спорт".
Теги: Рейнгольд ЦСКА Гончаренко
Сегодня, 11:31
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№13 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:02) #
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online

И этого мало. Значит, дыра в обороне останется.
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Дыра останется в твоей жoпе, а ЦСКА в данный момент меньше всех пропустил в чемпионате.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№12 Написал: fd65 (Сегодня, 12:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не каждый день предлагают возглавить клуб, ежегодно играющий в ЛЧ.. дай бог удачи Гончаренко в новом клубе-тренер он молодой, думающий...ну а проблемы в клубе ,я думаю, скоро закончатся.
Регистрация: 3.12.2016
№11 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 12:00) #
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Болеет за:
ЦСКА
Но он вошел в горящий дом, который того и гляди обрушится.
Бледно-розовые мечты бледно-розовых. laughing


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:56) #
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Амбиции, амбиции.... "на гордеца не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хошь!"

Болезнь Черчесова. Ради фанфар готов в огонь и в воду. И в говно.
Регистрация: 3.03.2007
№9 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:52) #
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: syamtomov
У Гончаренко есть многое, что позволит ему быть успешным в ЦСКА: тренерский талант, работоспособность, здоровые амбиции.

Ты главное забыл. Он уже работал в ЦСКА и знает что куда и зачем. И раз Гинер его позвал, значит считает, что Гончаренко сделает то что ему Гинеру нужно. Я больше верю в талант Гинера, чем талант Гончаренко.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№8 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 11:52) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Дед прав .....Гончаренко будет очень трудно .....держать в узде сыпающийся ЦСКА...
Регистрация: 18.03.2012
№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:48) #
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Цитата: Олег Крылья
будем смешно что после этих слов ЦСКА может Спартак обойти!

Это вряд ли.
Если только что-то из ряда вон выходящее случится.
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:47) #
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зря бегемота выбросили из команды, прямо на мороз, в антарктиду, они еще много полезного могли бы поиметь от него, даже ,вроде, открылось второе дыхание, игра пошла, а его за шкирку и вон, не по-человечески
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 11:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergant
Гончаренко с "Уфой" вам в зад картофана

А мы - напихали вам, без Гончаренко и без Уфы. До 28-го то доживете, или раньше ласты склеите? Будет вам полная авоська и бульбы и прочей морковки, так что можете в подарок Батьке отправить - пусть еще не одного голодающего Сигала накормит.
- У вас, ослов, еще молоко на губах не обсохло!
- Это не молоко - сказали ослы, густо покраснев.
С годом Огненного Петуха - петушить вас огненно целый год будут. Пора вам опять эмблему менять. Предлагаю вам в эмблему "жарЬ-птицу" smile


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:43) #
  • +1
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Гончаренко поступил очень опрометчиво, возглавив ЦСКА. Я ему от всей души желаю успеха. Но он вошел в горящий дом, который того и гляди обрушится.

А кто, если не он?
У Гончаренко есть многое, что позволит ему быть успешным в ЦСКА: тренерский талант, работоспособность, здоровые амбиции.
Тяжело ему будет в процессе "стройки" команды?
Несомненно.
А ГДЕ ему было лекго?
В к
Кубани, Урале или в Уфе?
Во всех вышеперечисленных командах он проявил себя КЛАССНЫМ тренером!
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Олег Крылья (Сегодня, 11:39) #
  • +2
  •  (6)

будем смешно что после этих слов ЦСКА может Спартак обойти!? Вот будет не смешно потом
Регистрация: 21.10.2016
№2 Написал: Sergant (Сегодня, 11:39) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Ли Харви Освальд,
Гончаренко с "Уфой" вам в зад картофана напихал полный анал. И с Васиным кстати
Регистрация: 15.12.2016
№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 11:38) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
В карты он будет играть, после того как Песчанку бульбой засеет

Но он вошел в горящий дом, который того и гляди обрушится.

А можно сказать, что его в горящий дом запихали, как лошадь


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
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