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Валерий Рейнгольд: Гончаренко опрометчиво возглавил ЦСКА. Чем и как он будет играть?
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд считает, что тренер Виктор Гончаренко совершил рискованный поступок, согласившись перейти из "Уфы" в ЦСКА.
"Гончаренко поступил очень опрометчиво, возглавив ЦСКА. Я ему от всей души желаю успеха. Но он вошел в горящий дом, который того и гляди обрушится.
В ЦСКА ничего нет на данный момент. Это в "Уфе" могут сказать: "Ты главное иди не в зоне вылета и все будет в порядке". В ЦСКА другие задачи – чемпионство. Чем и как он будет играть?
Он вернул Васина в ЦСКА. Но Васин хорош в "Уфе". В ЦСКА на него ляжет совсем другая нагрузка, а скорости у него нет. Значит, нужны игроки сильнее. В данный момент, Васин – не хуже Березуцкого и Игнашевича. Но только лишь. И этого мало. Значит, дыра в обороне останется.
Неприятно было смотреть, как армейцев "раздевали" в Лиге чемпионов. Нельзя играть до тех пор, пока пятки не стерлись", - цитирует Рейнгольда "Советский спорт".
"Гончаренко поступил очень опрометчиво, возглавив ЦСКА. Я ему от всей души желаю успеха. Но он вошел в горящий дом, который того и гляди обрушится.
В ЦСКА ничего нет на данный момент. Это в "Уфе" могут сказать: "Ты главное иди не в зоне вылета и все будет в порядке". В ЦСКА другие задачи – чемпионство. Чем и как он будет играть?
Он вернул Васина в ЦСКА. Но Васин хорош в "Уфе". В ЦСКА на него ляжет совсем другая нагрузка, а скорости у него нет. Значит, нужны игроки сильнее. В данный момент, Васин – не хуже Березуцкого и Игнашевича. Но только лишь. И этого мало. Значит, дыра в обороне останется.
Неприятно было смотреть, как армейцев "раздевали" в Лиге чемпионов. Нельзя играть до тех пор, пока пятки не стерлись", - цитирует Рейнгольда "Советский спорт".
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